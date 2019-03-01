أبرز إحصائيات #الأهلي والاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالراقي على العميد قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 21 مباراة.

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، فاز الراقي في 11 مواجهة أمام كل من النصر، العميد، الفيصلي، التعاون والفتح، بالإضافة إلى فوزه مرتين ضد الحزم، الباطن، وأُحد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مع كل من التعاون، الرائد، والفيحاء، وخسر 7 مباريات أمام النصر، الوحدة، الهلال، الشباب، القادسية، الاتفاق والفتح، وذلك قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي على 37 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، ونجح الفريق في تسجيل 43 هدفًا، 7 أهداف منها من ركلات ترجيح، واهتزت شباكه بـ30 هدفًا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، وهو يملك 15 نقطة، مُحتلًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 21 لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز بـ3 مواجهات فقط قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، أمام الوحدة، الباطن والقادسية، وتعادل في 6 مباريات ضد كل من الشباب، أُحد، الحزم، الرائد، التعاون والوحدة.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في 12 مواجهة قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، أمام كل من التعاون، القادسية، الشباب، الفيصلي، الاتفاق، النصر، الراقي، الفيحاء، الرائد، الفتح، بالإضافة إلى الهزيمة مرتين أمام الهلال.

وحصل لاعبو العميد على 45 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، وسجل 21 هدفًا، واستقبلت شباكه 45 هدفًا.