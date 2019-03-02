أبل تحرم مواطني إيران من استخدام تطبيقات أيفون

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

بدأت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا في منع مستخدمي هواتفها الذكية أيفون الإيرانيين، من استخدام التطبيقات المطورة في طهران كجزء من حملة العقوبات التي تقوم بها الشركة على المطورين الذين يسيئون استخدام تقنياتها.

وحسب ما جاء في شبكة طفويس أوف أمريكا”، فإن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية والمسؤولين التنفيذيين عن التكنولوجيا والناشطين الحقوقيين أكدوا عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، أن شركة أبل بدأت في إلغاء شهادات المؤسسات لمطوري التطبيقات الإيرانيين يوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى عدم قدرة مستخدمي أيفون على استخدام التطبيقات للأنشطة اليومية، مثل طلب سيارات الأجرة والمعاملات عبر الإنترنت.

ولم ترد شركة أبل على طلب الشبكة الأمريكية للتعليق على التقارير الإيرانية، لكن في الشهر الماضي، قال متحدث باسم أبل لرويترز إن الشركة “تُجري تقييمًا مستمرًا لحالات سوء الاستخدام، وهي على استعداد لاتخاذ إجراء فوري”.

كانت تلك التأكيدات استجابة لدراسة أجرتها رويترز، وجدت أن قراصنة البرمجيات يستخدمون الشهادات الرقمية للوصول إلى برنامج أبل، والذي يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات يمكن تنزيلها خارج متجر الشركة للتطبيقات الخاصة بهواتفها الذكية.

وقالت رويترز إن مطوري القراصنة استخدموا البرنامج لتزويد المستهلكين بنسخ مخترقة من الموسيقى الشعبية وتطبيقات الألعاب، وبموجب قواعد أبل، من المفترض استخدام البرنامج فقط لإنشاء تطبيقات الأعمال للتوزيع داخل المؤسسة وبين موظفيها.