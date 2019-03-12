أبل: حان وقت العرض والموعد 25 مارس

المواطن - متابعة

دعت أبل وسائل الإعلام إلى مناسبة تقيمها في 25 مارس على مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تدشن خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة الاثنين، لم تحدد أبل محور المناسبة واكتفت بسطر واحد تقول فيه: ”حان وقت العرض“.

ولطالما ألمحت أبل إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها ووقعت عقودًا مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق: إن الخدمة قد تعيد بيع اشتراكات من سي بي إس كورب وفياكوم وستارز التابعة للايونز جيت انترتينمنت وغيرها، إلى جانب محتوى أبل الأصلي، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات نتفليكس وبرايم فيديو التابعة لأمازون دوت كوم.

ومن المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات أبل، المتاح حاليًّا في أكثر من 100 دولة.