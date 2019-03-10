أتلتيكو مدريد يتألق.. ويتفوق على كبار أوروبا برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

يُقدم أتلتيكو مدريد مستوى مميزًا خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإسباني لكرة القدم أو بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وواصل أتلتيكو مدريد تألقه؛ وفاز بهدف دون رد على فريق ليغانيس ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستمر في مطاردة برشلونة على صدارة ترتيب الليغا.

وسجل ساؤول نيجيز هدف مباراة أتلتيكو مدريد وفريق ليغانيس الوحيد في الدقيقة 50، بعد متابعته لركلة الترجيح التي أهدرها، ليمنح فريقه فوزا هاما على ملعب “واندا متروبوليتانو” ووسط جماهيره.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد أكثر فرق الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حفاظًا على نظافة شباكه في ملعبه ووسط جمهوره، برصيد 10 مواجهات في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتفوق أتلتيكو مدريد على فريقي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث حافظ كل منهما على نظافة شباكه 9 مرات على ملعب “أنفيلد” و”حديقة الأمراء”، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وبعد مباراة أتلتيكو مدريد وفريق ليغانيس بالأمس، رفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر برشلونة الذي يستعد لمواجهة رايو فاليكانو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لخوض مباراة صعبة للغاية ضد يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الروخي بلانكوس فاز على أرضه ووسط جمهوره بهدفين دون رد.