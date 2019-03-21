أحمد الثبيتي لـ”المواطن”: هيئة الخبراء تقوم بترجمة الأنظمة السعودية ونشرها محليًّا ودوليًّا

المواطن - بدر القريني

شاركت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء شعبة الترجمة الرسمية في معرض الكتاب الدولي في الرياض لرفع مستوى الوعي والتعريف بالأنظمة، حيث تقوم بترجمة الأنظمة السعودية ونشرها محليًّا ودوليًّا.

وذكر الأستاذ أحمد الثبيتي، في تصريحات لـ”المواطن“، أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء شعبة الترجمة الرسمية هي الجهة الحكومية المخولة من قبل الحكومة السعودية بترجمة الأنظمة السعودية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة مذكرات التفاهم التي تكون المملكة العربية السعودية طرفًا فيها مثل مذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.

وأضاف الثبيتي أن من مهام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء شعبة الترجمة الرسمية، توحيد كتابة أسماء الأعلام عند كتابتها باللغات الأجنبية كأسماء الأشخاص والأماكن مثل (مكة، القدية) وتوحيد ترجمات أسماء الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

وأيضًا من المهام المساهمة مع الجهات المعنية في ترجمة ما يتطلبه الترافع والتقاضي في الخلافات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

وتابع الثبيتي في تصريحاته بأن شعبة الترجمة الرسمية تشارك في المعرض الدولي للكتاب للمرة العاشرة، وتسعى شعبة الترجمة الرسمية إلى تزويد الشريحة المستهدفة من القانونيين واللغويين عبر الموقع بنسخ إلكترونيًّا من الأنظمة المترجمة؛ فهي متوفرة عبر موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء شعبة الترجمة الرسمية.