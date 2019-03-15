أحمد عطيف يوبخ لاعبًا شبابيًّا بسبب الـVAR

المواطن - طارق سعد

انتقد القائد الشبابي السابق والمحلل التلفزيوني أحمد عطيف، لاعب فريق الشباب محمد سالم؛ بسبب إخراجه للكرة متعمدًا في مباراتي النصر والاتفاق لإتاحة الفرصة لحكم المباراة للعود إلى تقنية حكم فيديو المساعد الـVAR، ووصف عطيف تصرف مدافع الشبابي بالسلبي.

وكان محمد سالم قد أخرج الكرة إلى خارج الملعب متعمدًا في مباراة النصر، بعد احتكاك بين مدافع النصر سلطان الغنام ومهاجم الشباب عبدالله الحمدان، مانحًا فرصة للحكم للعودة إلى الـVAR بغية الحصول على ركلة جزاء شبابية.

كما كرر محمد سالم تصرفه في مباراة الاتفاق بإخراجه الكرة، بعد وجود اشتباه لمسة يد لمدافع الاتفاق داخل منطقة جزاء الاتفاق.

واعتبر عطيف تصرف محمد سالم نوعًا من الترصد، مشددًا على أهمية التركيز داخل الملعب وترك القرارات التحكيمية للحكم.

جاء ذلك في الأستوديو التحليلي لمباراة الاتفاق والشباب على قنوات ksa sports.