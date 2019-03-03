أحمد عيد : أعتز بخدمة بلدي في أي منصب.. ومكانة الرياضة السعودية لم تهتز

المواطن - مروة نبيل

أعرب السعودي أحمد عيد عن سعادته بالتعيين في عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤكدًا أنه يعتز بخدمة بلده في أي منصب.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اعتمد ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية مجلس الفيفا خلفًا للماليزي السلطان عبد الله، الذي قدم استقالته من منصبه الدولي.

وقال أحمد عيد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أحمد الله على كل الدعم الذي حظيت به منذ دخولي القطاع الرياضي في السعودية وحتى الآن والبداية كانت من الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله”.

وتابع: “مكانة رياضة المملكة العربية السعودية لا تزال كبيرة ولم تهتز.. وأعتز بخدمة بلدي في أي منصب.. وصولي إلى الفيفا أقل ما يمكن أن أقدمه لبلدي الذي أعطاني الكثير وله فضل كبير علي”.

وأضاف أحمد عيد قائلًا: “أتواجد مع الأمير عبدالعزيز بن تركي في الاتحاد الدولي لكرة القدم كان بالصدفة.. من عام 1956م والرياضة السعودية تسجل حضورها في الرياضة العالمية والحضور لا يكون فقط بالمشاركة في بطولات كأس العالم”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يريد أن يعيد صياغة الرياضة في السعودية.. أشيد بما رأيته من احترام كبير في الفيفا لـ الفيصل الذي سنشاهد منه في رياضتنا ما يسرنا بإذن الله”.

واختتم أحمد عيد تصريحاته قائلًا: “الأمير عبدالعزيز بن تركي طبق النظام بحذافيره بتعيينه لـ لؤي السبيعي بعد استقالة قصي الفواز لحين اجراء انتخابات جديدة”.