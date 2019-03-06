أحمد يغادر المملكة مبتعثًا.. حساب المواطن يوضح موقفه

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن الإجراءات التي ستتم حالة مغادرة المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين له المملكة لأكثر من 90 يومًا.

وتلقى حساب المواطن سؤالاً من مستفيد يدعى ” أحمد ” قال فيه : أنا من المستقرين في سكن جامعة البترول ومن المستحقين لصرف المبلغ المالي من حساب المواطن، وبحمد الله وتوفيقه طلعت لي بعثة وأريد أن أذهب، ماذا يجب علي أن أفعل لحساب المواطن قبل أن أذهب ومتى؟ وهل سينقطع عني المبلغ المالي بعد الذهاب؟”.

ورد حساب المواطن بالقول : يتم الاستقطاع من دعم حساب المواطن في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا سواء بشكل متواصل أو متقطع بدءا من تاريخ إقرار سياسة البرنامج.

يأتي هذا فيما يواصل برنامج حساب المواطن تسجيل طلبات الاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر أبريل عبر الرابط التالي: هنا

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.