أحوال عسير تنظم لقاءً توعويًا لمنسوبات بلدية ظهران الجنوب

المواطن - سعيد ال هطلاء - ظهران الجنوب

نظمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير ممثلة بالمكتب النسوي بمحافظة ظهران الجنوب أمس الاثنين لقاءً توعويًا لمنسوبات القسم النسائي في بلدية المحافظة، وذلك في المركز الحضاري.

وركز اللقاء الذي أدارته مديرة المكتب النسوي في محافظة ظهران الجنوب تهاني آل صالح على توجيه رسائل توعوية عن أهمية استخراج الهوية الوطنية للمرأة السعودية، من خلال تقديم عرض مرئي يتضمن طرق الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية: كتجديد الهوية، أو إصدار بدل فاقد، فضلاً عن التعريف الإلكتروني.



وتناول اللقاء التأكيد على وجوب المحافظة على الهوية الوطنية وحمايتها وعدم رهنها، كونها تعد وسيلة الإثبات الشخصي والرسمي لمن بلغت السن القانونية.

الجدير ذكره، أن للهوية الوطنية للمرأة السعودية أهمية كبيرة كونها تعد تعريفًا وإثباتًا رسميًا، وتساهم في تسهيل إجراءات النساء في الأحوال المدنية وكافة القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أنها تحمي وتحفظ حقوقهن الخاصة.