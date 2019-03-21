أخلوا طريق أبي

بقلم : نورة سعد العبودي

رغم كل شيء لم أُقدر ذاتي ولم أغتر يوماً بما منحني الله به من صفات. يكفي تقدير أهلي لتضحياتي

ويكفيني تقدير بعض صديقاتي في تغير حياتهم للأفضل. ويكفيني مدح أبنائي لطيبتي.

ويكفيني ثناء جيراني على جيرتي. عندما تحب ستمنح كل شي لمن حولك. أحببت والدي الذي ضحى من أجلنا رغم ضعفه وضعف نظره.

حرصت دائماً على تعقب طريق أبي الذي يمر به أثناء ممشاه حول البيت لإزالة أي شيء بطريقه حتى لا يتعثر فيه.

حرصت على نظافته ونظافة الأماكن التي يدخلها حتى لا يتعرض للإحراج. منحنا الله أباً رائعاً أحبه الكل وأفتقده الكل. رحمك الله أبي كم كنت أخشى عليك من أي شيء

تتعثر به فيضرك. لكن لم أعلم أن نهايتك ستكون ما كنت أخشاه.

آمنت بعدها بأن لكل أجل كتاباً مهما حرصت. فمات أبي بدهس سيارة أجرة

ولم أترك طريقة بتلك اللحظة لأحميه. أجال ليس لنا منها مفر. حتى لو حرصنا على من نحب. سيغادرون.