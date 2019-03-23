أدبي الأحساء يستضيف وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق

المواطن - الأحساء

في إطار برامجه الإثرائية المنسجمة مع حملته الوطنية الثانية التي أطلقها سمو أمير المنطقة الشرقية تحت مسمى ( أدبي الأحساء .. الوطن أولا ) يستضيف النادي عند الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء ١٩ / من شهر رجب الحالي ١٤٤٠هـ الموافق ٢٦ / مارس ٢٠١٩م بقاعة عبدالعزيز الجبر في النادي معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق في أمسية ثقافية يتحدث فيها معاليه عن محطات من وحي سيرته الذاتية ويقف عند كثير من الدروس والعبر عبر هذه السيرة الثرية.

يدير الأمسية الإعلامي عادل بن سعد الذكرالله رئيس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، وقد وجه النادي الدعوة من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماع للجميع رجالاً ونساء .

من جهته قدم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري شكر وتقدير مثقفي ومثقفات الأحساء لمعالي الدكتور نزار مدني على تلبيته دعوة نادي الأحساء الأدبي ومشاركته في برامجه المنبرية، كما شكر الإعلامي عادل الذكرالله على تقديمه لضيف هذه الأمسية الثقافية.