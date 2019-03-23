أدى العرضة وقبل العلم.. لقطات من رعاية الملك سلمان حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث.

وأظهرت صور رعاية الملك سلمان للحفل، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المهرجان، كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

وشارك خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل في أداء العرضة السعودية، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

كما تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والفائزين بالمراكز الأولى بسباق الملك عبدالعزيز للهجن، وتفضل الملك سلمان أيضًا بتكريم علم المهرجان تقديرًا له واحترامًا لهذه المناسبة.