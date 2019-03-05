أرامكو تتبنى نهجا جديدا في مبيعات الغاز الطبيعي المسال

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

قال مسؤول بشركة “ستاندرد آند بورز بلاتس”، اليوم الثلاثاء، إن أرامكو أدخلت أسعارًا شهرية مرنة للغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ عدة سنوات في يناير الماضي، مما يسمح للمشترين على أساس المدة الزمنية باختيار سعر العقد الحالي أو التالي حسب البضاعة.

وقال عبد الله البلطان، منسق التسويق لمبيعات الغاز الطبيعي المسال لأرامكو أثناء مشاركته في ندوة دولية في طوكيو: “هذه هي المرونة في التسعير التي قدمناها لعملائنا بدءاً من يناير 2019”.

وأوضح البلطان أنه “في الأساس أرامكو تعطي خيارًا للعملاء بالحصول على عقد بعمليات الشحن التي يتم تسعيرها إما في شهر التحميل أو في الشهر التالي من تاريخه”.

وأضاف: “على سبيل المثال في شهر مارس، سيتم تسعير شحنات البضائع في الأيام العشرة الأولى من الشهر، بينما سيتم تحميل شحنات البضائع من الحادي عشر إلى نهاية الشهر”

وأشار إلى أن 50٪ من عملاء أرامكو للغاز البترولي المسال قد نفذوا ذلك، وهو ما يمثل 45٪ من حجم أعمال الشركة في عام 2019.

يتم تأكيد أسعار العقود الشهرية لأرامكو في منتجي البروبان والبيوتان لعملائها في نهاية الشهر، بعد تلقي جولتين من ترشيحات الأسعار من مشتري الآجل لشهر التحميل القادم، وهي العملية التي تشكل ضوابط أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا.