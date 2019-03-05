أربعاء ممطر مع غبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

كما توقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، والقنفذة)، تمتد إلى منطقة جازان.