أردوغان يسب نساء بلده!

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فتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، النار على مسيرة نسائية تظاهرت في مدينة إسطنبول، خلال اليوم العالمي للمرأة، مطالبة بمزيد من الحريات، معتبرًا أنها أساءت إلى الأذان بـ”وقاحة” عبر الصفير والهتافات.

ووصف أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية أضنة جنوبي تركيا، تصرفات المتظاهرات اللواتي خرجن الجمعة للمشاركة في المسيرة المنظمة في ميدان تقسيم بإسطنبول من قبل حزبي “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المعارضين، بأنها “قلة احترام للأذان”.

وقال أردوغان: إن “مجموعة بقيادة حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي اجتمعت في منطقة تقسيم بذريعة يوم المرأة، وتصرفت بوقاحة تجاه الأذان عبر الصفير والهتافات”.

واتهم أردوغان الحزبين المعارضين بمعاداة الأذان والعلم التركي، مضيفًا: “أولئك الذين لا يحترمون ولا يحمون الأذان والعلم، لن يحترموا أو يحموا هذا الشعب والبلد”.

وشهدت منطقة تقسيم يوم 8 مارس انطلاق مسيرة حاشدة للنساء، وتدخلت الشرطة التركية لفضها قبل أن تصل إلى شارع الاستقلال مستخدمة قنابل مسيلة للدموع.