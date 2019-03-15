أرقام برشلونة وميسي تُهدد طموح مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة دوري الأبطال 2019، التي أُقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهة قوية ضمن منافسات الدور ربع النهائي، حيث يلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، في رحلة بحثهما عن التأهل والمنافسة على اللقب القاري.

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد فوزه بخماسية نظيفة على ليون، عقب تعادله السلبي في مباراة الذهاب، فيما قام مانشستر يونايتد بريمونتادا تاريخية بالفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3/1، بعدما خسر بهدفين على أرضه.

ومن المُقرر أن يواجه الفائز من مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفائز من لقاء ليفربول أمام بورتو البرتغالي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن فريق الشياطين الحمر فاز مرة واحدة فقط ضد الفريق الكتالوني في دوري الأبطال والكأس الأوروبية، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات، ووصفت مباريات برشلونة ضد مانشستر يونايتد بالصعبة.

ولعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد 11 مباراة من قبل في جميع البطولات الأوروبية، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في مثلهما، وهُزم في 3 مواجهات، وحسمت هذه المباريات لقبين لصالح الفريق الكتالوني، وآخر للفريق الإنجليزي.

وأوضح حساب “أوبتا” الرسمي على موقع “تويتر”، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجح في تسجيل 22 هدفًا أمام الفرق الإنجليزية في دوري الأبطال أكثر من أي لاعب آخر في البطولة، وذلك قبل مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد المقبلة.

وتمكن ميسي من تسجيل هدفين في مباريات برشلونة ضد مانشستر يونايتد خلال المباراة النهائية في بطولة دوري الأبطال عامي 2009 و2011، ليكون النجم الأرجنتيني بمثابة العُقدة للشياطين الحمر.