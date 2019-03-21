أرقام مهمة في حساب المواطن بعد صرف الدفعة 16 أهمها إجمالي الدعم

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن الأرقام التفصيلية بشأن إيداع الدفعة الـ16 من البرنامج والتي استقبلتها حسابات المواطنين المستفيدين يوم 10 مارس الجاري.

وأوضح حساب المواطن أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السادسة عشرة في برنامج حساب المواطن بلغ 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.76 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.73 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر مارس لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 37.6 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%.

وأشارت أرقام برنامج حساب المواطن أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%.

كما أفصحت أرقام الدفعة الـ16 من حساب المواطن أن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي.