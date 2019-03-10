أرقام مهمة في مسيرة حساب المواطن بعد الدفعة الـ16

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الـ 16 من الدعم في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن تتواصل عملية التسجيل وفق الضوابط والمعايير المعلنة.

“المواطن” تسلط فيما يلي الضوء على بعض الأرقام المهمة في مسيرة حساب المواطن حتى الآن :

37.3 مليار ريال

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

12.5 مليون

بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، حيث تجاوز عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون.

ألف ريال

تحصل 44% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الأخيرة من دعم حساب المواطن بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

1.4 مليون

هو عدد المستفيدين المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس.

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ 16 لشهر مارس من العام الجاري،إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).