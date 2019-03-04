أزهق روحها بسبب الغيرة.. أبناء القتيلة على يد زوجها في بيش بانتظار مصيرهم

المواطن - جازان

لا يزال أبناء الضحية المغدورة في محافظة بيش بمنطقة جازان في انتظار تحديد مصيرهم، بعد مقتل والدتهم على يد والدهم، حيث تترقب لمى وسلمى وجود، وشقيقهم سامي أن يجتمع شملهم في بيت خالهم أحمد.

وقال أحمد سالم المالكي، شقيق القتيلة: “إن الجاني زوج شقيقته قد قام بضربها على رأسها نتيجة غيرته عليها؛ كونها تطالبه بالمعاملة الحسنة أو تركها في حالها، في حين ما زلنا في مراجعات مستمرة مع النيابة العامة في بيش، بشأن استلام الجثة تمهيدًا لدفنها، بينما لا يزال الأب الجاني تحت إجراءات البحث الجنائي في جازان”، بحسب “العربية”.

وكشف المالكي أن الجاني زوج شقيقته متزوج من أخرى، ولديه 6 من الأبناء والبنات، وأن لمى وسلمى لا يزالون في مدينة خميس مشيط برفقة أشقائهم من والدهم؛ نظرًا للدراسة، مؤكدًا أنه على استعداد تام لاستقبال أبناء شقيقته المغدورة في بيته ورعايتهم والاهتمام بهم، على الرغم من ظروفه الصعبة.

وعن تفاصيل الحالة الصحية لزوج شقيقته (الجاني)، أوضح المالكي أنه يعاني من اكتئاب “وكانت شقيقتي تصبر على معاملته من أجل أبنائها، وهي تجيد التعامل معه وتهدئته والتعايش مع ظروف حالته الصحية والنفسية”.