أزهق روح زميله بطعنة في عينه بسبب قطعة جاتوه!

أزهق روح زميله بطعنة في عينه بسبب قطعة جاتوه!

2019/03/11
الساعة 1:41 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

أقدم مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا على قتل زميله في المدرسة بطعنه في عينه خلال قتال حول قطعة براوني (جاتوه).

وبحسب الشرطة، يدعى الضحية براين أنجل، وتوفي بعد يومين من طعنه في عينه بعد اندلاع معركة خارج متجر في هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

وقال شهود العيان: إنهم رأوا براين يتجادل مع المشتبه به على وجبة خفيفة قبل أن يتم طعنه بعد وقت قصير من انتهاء المدرسة. وأوضح صديق الضحية أن العراك كان على قطعة براوني، حيث وصفه بالسخيف.

وذكر موقع ذا صن أن المشتبه به فر من مكان الحادث، وأصبح متهمًا بالاعتداء عمدًا بسلاح مميت.



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