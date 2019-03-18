أسطورة برشلونة: قطر لا تستطيع تنظيم مونديال به 48 منتخبًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، رأيه حول إمكانية قطر استضافة كأس العالم 2022 بتواجد 48 منتخبًا.

ونقل موقع Sport Star تصريحات تشافي والذي قال: قطر تريد استضافة المونديال بـ32 منتخبًا، ولن تقدر على استضافة الحدث العالمي بـ48 سيكون أمرًا صعبًا للغاية، وأعتقد أنه من الأفضل استضافة قطر للمونديال بـ32 فريقًا.

وتابع تشافي: سيكون من الأفضل استضافة قطر لمونديال به 32 فريقًا؛ لأن هذا الأمر سيكون مناسبًا للجمهور؛ حتى لا تطول البطولة ويكون الأمر مُرهقًا في حال تم اعتماد 48 منتخبًا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو ألمح إلى دراسته الدقيقة وتفكيره بمنتهى الصبر حول إمكانية استضافة قطر لـ48 منتخبًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

ويذكر أن الفيفا كان قرر في وقت سابق خلال اجتماعه في مدينة ميامي الأمريكية، إقامة كأس العالم للأندية عام 2021 بمشاركة 24 ناديًا.

وكانت صحيفة SunDay Times البريطانية كشفت وثائق تُدين فساد قطر ماليًّا لاستضافة مونديال 2022 مع شراء حقوق بث بطولات كأس العالم مقابل 480 مليون دولار أمريكي.