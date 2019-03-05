أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع

المواطن - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع ارتفاع الدولار واستقرار أسواق الأسهم العالمية.

وفي الساعة 12:38 بتوقيت جرينيتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1285.12 دولار للأوقية (الأونصة) قرب أدنى مستوى منذ 25 يناير كانون الثاني البالغ 1282.50 دولار والذي سجله الذهب في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1286.10 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات المناظرة مدعوما بإشارات إيجابية من الاقتصاد الأمريكي وارتفاع عوائد الخزانة.

وانخفضت أسعار الذهب نحو خمسة بالمائة منذ أن بلغت أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 1346.73 دولار في 20 فبراير شباط.

ومن بين المعادن الأخرى، تراجع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1519.45 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة مسجلة 15.09 دولار في حين صعد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 838.80 دولار للأوقية.