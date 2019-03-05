أسعار الذهب تهبط مع تحسن شهية المخاطرة

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع يوم أمس الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم، وسط آمال باحتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما هبط البلاتين 3 بالمائة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح التي تحققت من ارتفاع في الآونة الأخيرة.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن من المرجح أن يتوصل البلدان إلى اتفاق يلغي الرسوم الأمريكية المفروضة على سلع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للجلسة السادسة على التوالي وهبطت 0.9 بالمائة في تسوية يوم أمس الاثنين إلى 1287.5 دولار للأوقية.