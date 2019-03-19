أسعار النفط قرب ذروة 2019 قبل بيانات المخزون الأمريكي

المواطن - متابعة

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير قرب أعلى مستوياتها في 4 أشهر يوم أمس الثلاثاء، بدعم من توقعات باستمرار أوبك في خفض الإنتاج حتى نهاية العام، وقبل نشر بيانات أسبوعية للمخزون الأمريكي من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 7 سنتات ليبلغ عند التسوية 67.61 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية لبرنت منذ نوفمبر 2018.

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر عند 59.57 دولار للبرميل، لكنها أنهت التعاملات عند 59.03 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 20 سنتًا بعدما بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها كبح الإمدادات منذ بداية العام.