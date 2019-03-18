أسعار النفط قرب ذروة 4 أشهر بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر يوم أمس الاثنين، مدعومة باحتمال تمديد تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك ومؤشرات على تراجعات في مخزونات الخام الأمريكية.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 67.54 دولار للبرميل، مرتفعًا 38 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمائة.

وظل خام القياس العالمي قرب ذروة 2019 البالغ 68.14 دولار التي بلغها يوم الخميس.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 59.09 دولار للبرميل، بزيادة 57 سنتًا أو 1%، بعد أن سجل أعلى مستوى في 4 أشهر عند 59.23 دولار.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض معروض الخام، حيث قالوا إنهم سيذهبون لأبعد من التزاماتهم في الأشهر المقبلة.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك: “التصريحات الصادرة عن اجتماع أوبك كانت داعمة بما يكفي لكي ننطلق”.

وألغت المجموعة أيضًا اجتماع إبريل؛ مما يعني أن التحالف المعروف باسم أوبك+ لن يجتمع مجددًا حتى يونيو.