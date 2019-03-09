أعلى درجة 34 والأدنى 4.. تعرف على حالة الطقس غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد في مختلف مناطق المملكة.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار، مثيرةً للأتربة والغبار، وتحد من الرؤية الأفقية على بعض المناطق، حيث تتسبب هذه الحالة في الحد من الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتابعت الهيئة في توقعاتها أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، وقد يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة ستشهدها المملكة ستكون في مكة المكرمة بـ34 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لها في حائل وعرعر والقريات بـ4 درجات مئوية.