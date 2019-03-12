أفضل 100 خرّيج جامعي يلتحقون ببرنامج جيل طموح في بوسطن كونسلتينج

المواطن - الرياض

اختير أفضل 100 طالب بتخصصات متعددة من مختلف الجامعات الرائدة في السعودية ليكونوا أعضاءً في برنامج “جيل طموح” والذي أطلقته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) بهدف تمكين قادة قطاعات الأعمال السعوديين في المستقبل من خلال تزويدهم بخبرات ورؤى وأفكار شاملة حول أحدث توجهات القطاعات والتحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتطوير مهارات الجيل القادم من المواهب السعودية الشابة.

وسيتمكن الطلبة عبر هذا البرنامج من حضور حلقات وجلسات نقاش حصرية إضافة إلى الحصول على فرصة التواصل مع نخبة من قادة قطاعات الأعمال البارزين في حفل الإطلاق الذي يجري في 25 و 26 مارس 2019. وستمتد أنشطة البرنامج والجلسات التدريبية المخطط لها طوال الفترة المتبقية من العام. وسيتمكن الطلاب المسجلون في البرنامج من المشاركة في برنامج توجيهي سنوي يستهدف تحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية من خلال التدريب والتطوير. وسيقوم خبراء مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بتوجيه المشاركين وتزويدهم بخبرات حسب تخصصاتهم لمساعدتهم على إطلاق العنان لإمكانياتهم كقادة قادرين على إحداث تحولات إيجابية في مختلف قطاعات الأعمال في المستقبل.

وفي معرض حديثه عن البرنامج، قال يورج هيلدبراندت، شريك ومدير مفوّض لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: “ندرك في بوسطن كونسلتينج جروب أهمية برامج تطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب والقيمة الكبيرة التي تنطوي عليها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنجاح في المستقبل. ونهدف من خلال برنامج “جيل طموح” إلى استقطاب الأفراد الموهوبين وأصحاب المهارات لتمكينهم من تعلم وتطوير مهارات جديدة تتيح لهم ريادة قطاعات الأعمال وإحداث تغييرات إيجابية تساهم في دعم رؤية المملكة 2030. وبصفتنا شركة عالمية رائدة، سنعمل على مشاركة أفضل الممارسات والخبرات في مختلف القطاعات مع الطلاب المشاركين في البرنامج ليتمكنوا من الاطلاع على متطلبات وتوجهات المرحلة القادمة“.

وستعمل مبادرة “جيل طموح”، التي تمتد لعام واحد على تطوير وتحفيز وإلهام الطلاب الجامعيين الأكثر موهبة في المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على اكتشاف كامل إمكاناتهم من خلال تعزيز خبراتهم القيادية والمهنية ومهارات التواصل والعلاقات الشخصية.