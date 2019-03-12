أكبر مصارف ألمانيا تتجه نحو الاندماج

المواطن - متابعة

أكد وزير المالية الألماني، أولاف شولز، أمس الاثنين، أن دويتشه بنك وكومرتس بنك، أكبر مصرفين مدرجين في ألمانيا، يجريان محادثات حول اندماج محتمل.

وأبلغ شولز الصحفيين حينما سُئل عما ذكرته تقارير إعلامية بشأن محادثات اندماج قائلًا: “هناك محادثات حول الموقف”.

وذكرت “رويترز” ومؤسسات إخبارية أخرى، نقلًا عن مصادر لم تسمها في مطلع الأسبوع أن الرئيس التنفيذي في دويتشه بنك كريستيان سوينغ اتفق على إجراء محادثات تمهيدية مع كومرتس بنك المنافس.

وتضغط برلين، القلقة بشأن متانة المركز المالي لدويتشه، لصالح الاندماج، حيث يكافح البنك لتحقيق أرباح مستدامة منذ الأزمة في 2008.

لكن اثنين من كبار المساهمين في دويتشه لديهما شكوك بشأن الاندماج من حيث قدرته على تحقيق أرباح مستدامة، حسبما قالت مصادر مطلعة.