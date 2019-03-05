أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، تألقًا لافتًا من حراس المرمى خاصة الأجانب، وذلك بعد مرور 22 جولة على انطلاق المسابقة المحلية.

ويُعد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الأوكراني ماكسيم كوفال هو الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 مباريات، فيما اهتز شباكه بـ25 هدفًا.

وحل التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، وذلك رغم تلقيه عدد أهداف أقل، حيث استقبل 14 هدفًا فقط.

وجاء حارس النصر، الأسترالي براد جونز في المركز الثالث، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 18 لقاء خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك وفقًا لإحصائية موقع الدوري السعودي للمحترفين.