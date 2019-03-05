أكثر من 15 ألف زائر يتقدمون لأكثر من 18 ألف وظيفة خلال ملتقى لقاءات الرياض

المواطن - واس

اختتم ملتقى الرياض 2019 للتوظيف فعالياته، وسط حضور لافت من الباحثين والباحثات ورواد الأعمال والمهتمين من الجنسين.

وبلغ عدد المسجلين في الملتقى خلال أيامه الثلاثة أكثر من 15 ألف شخص، من أصحاب الأعمال والمختصين ورواد ورائدات الأعمال والباحثين والباحثات عن العمل والطلاب والطالبات، يمثلون مختلف الفئات العمرية، فيما تجاوزت الفرص الوظيفية المطروحة في الملتقى 18 ألف فرصة وظيفية متنوعة بين القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي المشغل لبعض القطاعات الحكومية، لجميع التخصصات والمؤهلات العلمية والوظيفية “المهنية والإدارية والهندسية والصحية”.

وشاركت في الملتقى أكثر من 70 شركة في القطاع الخاص، طرحت من خلالها الشواغر الوظيفية لديها، وسط تسهيلات في إجراءات المقابلات الشخصية، كما مكن الملتقى الباحثين والباحثات عن العمل من إمكانية التسجيل وقت حضورهم لمن لم يتمكن من التسجيل المسبق، وتوجيههم للشركات عبر 3 مراحل، وانتهاء بالمقابلات الشخصية.

كما وفر الملتقى أكثر من 63 مختصًّا لإقامة المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة، للباحثين ومرتادي الملتقى، التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتطويرها، إضافةً لتهيئتهم لسوق العمل من خلال الجلسات الإرشادية، موجهة إلى نقاط القوة والضعف وتعزيز الإيجابية.

كما مكنت ورش العمل التي تضمنها الملتقى، الطلاب والطالبات لاختيار التخصصات المناسبة لمواكبة سوق العمل في المستقبل، وكذلك رواد ورائدات الأعمال التي التقوا بمرشدي الأعمال لتطوير أعمالهم التجارية والعقبات التي قد تواجههم مستقبلًا وكيفية التغلب عليها.

يذكر أن ملتقى لقاءات الرياض 2019 إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين الوظائف ممثلةً بصندوق الموارد البشرية (هدف).