أكثر من 160 طالبًا وطالبة يتعرفون على الاستخدام الآمن للإنترنت في أدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

نظم نادي الأحساء الأدبي، بالتعاون مع كلية الآداب- جامعة الملك فيصل وأكاديمية المحيط السيبراني، يوم أمس الأحد واليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان “الاستخدام الآمن للإنترنت”، في مقر النادي قدمها عبدالعزيز محمد العتيبي عضو أكاديمية المحيط السيبراني وسيسكو السعودية، بحضور أكثر من 160 طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات الجامعة.

وكان محور الورشة “الهجمات السيبرانية” وتعريف الهجمة الإلكترونية وأنواعها وتصنيف المستخدمين المهددين واستخدام مقياس إلكتروني للحضور لمعرفة من لديه استخدام غير آمن خلال تصفحه للإنترنت، وتصنيف الهجمات وعمليات المسح للفئات، وما قوة الهجوم الغاشم والهجمات الموجة؟ والفرق بين حجب الخدمة (DOS) و(DDOS).

وخلال اليومين كان هناك تجارب عملية حول استخدامات الروابط الوهمية والروابط غير الآمنة التي تنتشر في برامج التواصل الاجتماعي بشكل خاص والهدف منها.

وفي ختام الورشة، قدم رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور، ظافر الشهري، شكره لمقدم الورشة، وأثنى على الحضور، وأكد على أن الحديث حول الأمن في الإنترنت هو حدث الساعة وهو المستقبل الذي أصبح حاجة ملحة للإلمام بما فيه من مخاطر لمن يجهل التعامل مع الأجهزة الذكية.