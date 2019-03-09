ألمانيا تواصل تصرفاتها الغريبة.. هذا موقفها من حزب الله الإرهابي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشف مسؤول ألماني كبير، موقف بلاده بشأن إمكانية إدراج حزب الله اللبناني على قوائم التنظيمات الإرهابية، على غرار ما قامت به بريطانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب رويترز، فإن المسؤول الألماني أكد أن برلين لن تقوم بالسير على نهج بريطانيا في إدراج حزب الله على قوائم الإرهاب، زاعمًا أنها تشكل جزء مهم من المجتمع اللبناني، على حد وصفه.

وقال وزير الخارجية نيلز أنين للمجلة الإخبارية الأسبوعية “دير شبيغل”، إن حزب الله لا يزال يشكل عاملاً هامًا في المجتمع اللبناني، وذلك على الرغم من إدراج الاتحاد الأوروبي بالفعل جناحه العسكري إلى قائمة الجماعات المحظورة في عام 2013.

وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستمنع جميع أجنحة حزب الله من زعزعة استقرار الشرق الأوسط، خاصة وأنها تسعى لتوسيع نفوذها بالداخل والخارج، وهي تسيطر على ثلاث من 30 وزارة في الحكومة يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأوضحت رويترز أن حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982، يعد من أهم اللاعبين الكبار في سوريا، ومن الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد.

وأشارت رويترز إلى أن حظر حزب الله وضمه إلى قوائم الإرهاب، هو أحد أهم الأمور التي تلقى دعمًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تسير دول أخرى على نهج بريطانيا، والتي نفذت هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات التي تناولت نشاط حزب الله بشكل رئيسي.