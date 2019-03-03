أمام أكثر من 5 آلاف متفرج.. سعد جمعة يُشعل ربيع الباحة بحفل فني

المواطن - سعد الغامدي - تصوير : عمر البشيري - الباحة

نفذت مؤسسة ديار العز لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات حفلًا غنائيًّا للفنان سعد جمعة، بمهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي بمحافظة المخواة، وسط حضور غير مسبوق تجاوز 5 آلاف متفرج، حيث استمر الحفل إلى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وفي سياقٍ آخر، اختتمت مسابقة البلوت المقامة في المهرجان الربيعي، حيث استمرت لمدة 38 يومًا، وبلغ عدد المسجلين في المسابقة 1040 شخصًا.

وبلغت قيمة الجوائز التي قدمتها مؤسسة ديار العز المنفذة للفعالية 6 آلاف ريال، منها 3 آلاف ريال للمركز الأول، و2000 ريال للمركز الثاني، و1000 ريال للمركز الثالث، ومن المركز الرابع إلى العاشر شهادات شكر وتقدير.