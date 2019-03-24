أمانة عسير تضع خططها لتأكيد الهوية العمرانية للمنطقة

المواطن - عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال تعزيز الهوية العمرانية لمنطقة عسير وفق الأفكار والتصورات لمشروعات تأكيد الهوية العمرانية بالطرق والمحاور الرئيسية والمباني والمناطق ذات الطبيعة المتميزة مستمرة بحاضرة أبها.

وبين أن خطة أمانة عسير تهدف للمحافظة على هوية المنطقة العمرانية وتعزيز الجهود لتحسين المشهد الحضري للمنطقة، موضحا أن تلك الأعمال تأتي في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية في الحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة العربية السعودية من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية الوطنية، وبرنامج “مدينتي 2018” والذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وتحسين المشهد الحضري و المحافظة على الهوية العمرانية للمناطق من خلال سعي المملكة في الحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن والحفاظ على التراث العمراني ودعم السياحة الداخلية لمدن وقرى المملكة.

ونبه إلى أنه قد تم إرساء تأكيد الهوية العمرانية لإثراء الصورة الذهنية وتأكيد الهوية العمرانية لحاضرة أبها، ومعالجة التشوهات البصرية المتنوعة في الواجهات والطرق والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جهود المواطنين والجهات المعنية لتنفيذ هذه الرؤية لتحسين المشهد الحضري لحاضرة أبها وتأكيد هويتها العمرانية.