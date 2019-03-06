أمريكا تحذر تركيا من شراء أنظمة إس 400 الروسية: سيؤدي إلى عواقب

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قالت وزارة الخارجية الأميركية: إن واشنطن حذرت تركيا من أن شراءها أنظمة “إس 400” الصاروخية الروسية سيؤدي إلى عواقب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في مؤتمر صحفي له، أمس الثلاثاء: “حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل لـ إس 400 سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا في برنامج أف 35، بالإضافة إلى مبيعات أسلحة محتملة أخرى في المستقبل”.

يذكر أن صفقة بيع أنظمة “إس 400” الروسية لتركيا، التي اتفقت عليها موسكو وأنقرة في عام 2017، أثارت قلق واشنطن، التي هددت بإلغاء بين طائرات “إف 35” لتركيا في حال إتمام الصفقة مع روسيا. واقترحت شراء أنظمة “باتريوت” الأمريكية بدلًا من “إس 400”.