أمطار رعدية على الشرقية تستمر حتى هذا الموعد

المواطن - الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على المنطقة الشرقية، تستمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تأثر المنطقة الشرقية مساء اليوم الخميس، وحتى الثالثة من صباح غدٍ الجمعة، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة الجوية، محافظات حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، والنعيرية، والجبيل، والقطيف، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، والأجزاء المجاورة، بالحالة المشار إليها حسب الإنذار المبكر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة بمناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.