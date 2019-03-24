أمطار رعدية وموجة غبار على المدينة.. تستمر لعدة ساعات

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة المدينة المنورة “ينبع، العيص، العلا، مهد، الذهب، خيبر” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الأحد الموافق 24 / 3 / 2019 من الساعة الواحدة ظهرا، وتستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غد الاثنين.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك. الجوف، حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى القصيم، الرياض والشرقية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق.