أمطار وبرد ورياح خلال الـ36 ساعة المقبلة

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أنه لا زالت فرصة الأمطار قائمة خلال الـ36 ساعة المقبلة من خفيفة إلى غزيرة.

وأوضح الحصيني أن الحالة تصحبها حبات من البرد على أجزاء من الطائف وتربة وجنوب غرب رنية وبيشة ورنية والباحة والنماص وأبها ونجران وغرب وادي الدواسر وجنوبه وجنوب مهد الذهب وشمال شرق شرورة، مع رياح هابطة من السحب.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والطائف.