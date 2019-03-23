أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمعهد العاصمة النموذجي الاثنين القادم

المواطن - الرياض

يرعى أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الاثنين القادم، الحفل الختامي ومسيرة الخريجين لطلاب معهد العاصمة النموذجي، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي.

وأعرب مدير عام المعهد، عادل بن ناصر الطخيم، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي المعهد لأمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة للحفل الختامي، ومشاركة أبنائه الطلاب فرحة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسّد مدى حرص واهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على دعم مسيرة التعليم ومشاركة الطلاب فرحتهم.

وبيّن الطخيم أن خريجي المعهد وعبر السنوات الماضية أسهموا في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد ولله الحمد من خلال ما تقلدوه من وظائف.