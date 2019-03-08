أمين الشرميطي: رؤية جمهور #الاتحاد بعد 10 سنوات شيء رائع وسنلعب للفوز

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب التونسي أمين الشرميطي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عن مواجهة نادي الاتحاد اليوم في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقال الشرميطي في فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: حقيقة سعيد للغاية للعودة ومواجهة جمهور الاتحاد بعد 10سنوات مميزة قضيتها مع العميد، وبالطبع سأتألق من أجل فوز الفيحاء.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويحتل نادي الفيحاء حاليًّا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

ويذكر أن أمين الشرميطي كان لعب لنادي الاتحاد في عام 2009 على سبيل الإعارة من فريق هيرتا برلين الألماني.

وكان الفيحاء نجح في الفوز على فريق الحزم في الجولة الثانية والعشرين، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الأهلي في ديربي جدة.