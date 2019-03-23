أمين عام اتحاد السلة يتوج أبطال الثلاثية في وقت اللياقة

المواطن - الرياض

توج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله بن عبدالرحمن الشعيل، الفائزين في بطولة وقت اللياقة لكرة السلة الثلاثية، التي اختتمت في مركز وقت اللياقة بالندى في الرياض، بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحصل مركز الملك عبدالعزيز بالرياض على المركز الأول، بعد فوزه على مركز العليا بنتيجة 25/22، وقاد المباراة الحكم الدولي عبدالله العجلان.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة السلة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة.

وأشاد بدور (وقت اللياقة) في تفعيل هذا الجانب وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.