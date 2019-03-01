أم الأرانب تحت سيطرة الجيش الليبي

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أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الليبي قد دخلت إلى منقطة أم الأرانب جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية ” إن “القوات المسلحة الليبية تعلن دخولها إلى منطقة أم الأرانب وسط ترحيب الأهالي وتشرع في عملية تأمينها”.

وفي سياق متصل، أصدر المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي آلية مقترحة لحل الأزمة الليبية، قال إنها تمثل نظرة إلى الواقع الحالي رغم محاولة تجاهل دور القوات المسلحة العربية الليبية وكذلك عرقلة هذه المبادرة وإفشال المؤتمر.