أم يوسف تطلب الانفصال عن زوجها في حساب المواطن .. والبرنامج يرد

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على طلب سيدة الحصول على دعم حساب المواطن بشكل مستقل بعيدًا عن زوجها.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن طلبا من ” أم يوسف” تطلب فيه أن يصرف لها دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية.

وقال حساب المواطن في رده: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.