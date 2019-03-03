أنباء تؤكد وجود بوتفليقة خارج الجزائر قبل ساعات من إغلاق باب الترشح

المواطن - متابعة

قبل ساعات من إغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، أكدت أنباء متواترة أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة موجود في جنيف لتلقي العلاج.

وتردد بالأمس أن بوتفليقة عاد بعد إجراء فحوصات طبية استغرقت أسبوعًا بيد أن هذه الأخبار لم تثبت صحتها بعد.

وكانت حملة بوتفليقة قد أعلنت أن مدير الحملة الجديد عبد الغني زعلان سيتولى تقديم أوراق ترشيح بوتفليقة للمجلس الدستوري الجزائري خلال ساعات.

من جانبه نفى المجلس الدستوري إمكانية تقديم زعلان ملف ترشح بوتفليقة نيابة عنه ما يعني أن باب الترشح قد يغلق قبل عودة بوتفليقة من رحلة العلاج.

وأعلنت الحملة في وقت مبكر اليوم أن كل أعضائها سيتوجهون إلى المجلس الدستوري لحضور تقديم أوراق عبدالعزيز بوتفليقة قبل إغلاق باب الترشح اليوم.

إلى ذلك تظاهر مئات الطلاب في عدد من الجامعات الجزائرية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما انتشرت قوات الأمن حول المجلس الدستوري ترقبًا لوصول أوراق المرشح الأهم.

وكان عبد العزيز بوتفليقة قدم تصريحًا عن ممتلكاته التزامًا بما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات حيث يلزم كل مرشح للرئاسة بالتصريح عن كافة الممتلكات التي يحتكم عليها.