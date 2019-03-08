أهالي صامطة يؤدون صلاة الميت على الطالب المحنشي بالحد الجنوبي

المواطن - علي شيبان - جازان

أدّى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وجموع المصلين بعد صلاة العصر أمس الخميس بمقبرة قرية قائم اللقية شرق محافظة صامطة بالحد الجنوبي صلاة الميت على الطالب مازن محمد المحنشي من ثانوية اللقية والذي توفي إثر حادث مروري على طريق الدغارير إسكان رمادة.

وعقب الصلاة نقل”الأحوس”تعازي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لأسرة الطالب سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر والد الطالب عن شكره وتقديره للدكتور “الأحوس”على التعزيه ومشاركته في مصابهم سائلا الله القدير أن تكون هذه الزيارة في ميزان حسناته وأن يكتب الله له بها الأجر والثواب العظيم .

الجدير بالذكر أنه قد أدّى الصلاة مع المدير العام مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرزاق بن محمد الصميلي والمشرف على العلاقات والإعلام بتعليم جازان الأستاذ محمد النعمي والنقيب عبدالرحمن الحربي والنقيب سيف الرويلي من منسوبي القوات المسلحة بالحد الجنوبي زملاء والد الطالب كما شارك في الدفن والتعزية مشايخ وأهالي القرية وعدد من القيادات التربوية والتعليمية.

أسرة “المواطن” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي أسرة الطالب وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.