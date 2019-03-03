أهالي مركز ربيعة المقاطرة بعسير يستفيدون من خدمات الوحدة المتنقلة

أهالي مركز ربيعة المقاطرة بعسير يستفيدون من خدمات الوحدة المتنقلة

2019/03/03
الساعة 5:03 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

بدأت وحدة الأحوال المتنقلة بمنطقة عسير اليوم في تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز ربيعة المقاطرة ولمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.
وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
من جانبه، باشرت منسوبات الأحوال المدنية بعسير اليوم، العمل من خلال الحقيبة المتنقلة في ست مدارس ثانوية للبنات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات واختصار الوقت على الراغبات في الاستفادة من الخدمات المقدمة.
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة بالأحوال المدنية تواصل عملها المكثف على مدار العام من خلال وحداتها وحقائبها المتنقلة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

 



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