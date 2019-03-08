أهداف عبد الرازق حمدالله تمنح #النصر 15 نقطة.. هل يواصل التسجيل؟

المواطن - مروة نبيل

يُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 15 هدفًا حتى الآن، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، خلف لياندر تاوامبا المتصدر بـ18 هدفًا، وبفارق هدف عن غوميز، ثم عمر السومة بـ16 هدفًا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن أهداف عبدالرازق حمدالله منحت النصر 15 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق اليوم على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز التاسع بـ28 نقطة.