أهداف مباراة الاتحاد والريان .. فجّرت قدرات مذهلة للعميد بعد الإخفاقات

المواطن - محمد سمعة

نجح نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تقديم أداء أكثر من رائع أمام نادي الريان القطري بالأمس في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، كما أن أهداف مباراة الاتحاد والريان اتسمت باللمسات الفنية المذهلة والإبداع في اللعب.

وخلال إحراز أهداف مباراة الاتحاد والريان، كان نجوم العميد يعلمون تمامًا بضرورة تحقيق الفوز في مباراة الريان وإسعاد الجماهير الاتحادية والتي شاهدت مباراة الاتحاد والريان خارج مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكانت الميزة الأبرز في أهداف مباراة الاتحاد والريان، هي التمرير من لمسة واحدة حيث سجل فهد المولد الهدف الأول للعميد بعد تمريرة ONE و TWO في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

اللمسة الجمالية حاضرة

كذلك شهد الهدف الخامس من أهداف مباراة الاتحاد والريان، اللعب من لمسة واحدة وتمريرة واحدة وكان الثنائي التشيلي كارلوس فيلانويفا وفهد المولد بطلي قصة إحراز الهدف الخامس الجميل للعميد في شباك نادي الريان.

ولم يتوقع أبرز المتفائلين للعميد أن تكون هناك غزارة في أهداف مباراة الاتحاد والريان، خاصة أن تقدم نادي الريان في بداية اللقاء، جعل معظم جماهير الاتحاد تتمنى الفوز على الأقل بهدفين مقابل هدف.

كما أن أهداف مباراة الاتحاد والريان تم إحرازها بفضل العامل النفسي الجيد والذي يعيشوه نجوم نادي الاتحاد بعد التعاقد مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مؤخرًا بعد إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، حيث يعرف سييرا نجوم الاتحاد جيدًا وكيف لا يعرفهم وقد قادهم للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق الفيصلي.

وتميزت أهداف مباراة الاتحاد والريان بأن المهاجم فقط لم يسجل حيث سجل المهاجم والجناح والمدافع ولاعب الوسط، مما يدل على تنوع المهام لدى لاعبي الاتحاد من قبل المدرب سييرا.

وبعد إحراز أهداف مباراة الاتحاد والريان، أصبح نادي الاتحاد متساويًا مع ناديي جوانجزو إيفرجراند الصيني وجيونبوك الكوري الجنوبي حيث سبق لهما تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة.