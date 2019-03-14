أوبك تتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد يونيو

المواطن - متابعة

خفضت منظمة أوبك يوم الخميس توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط هذا العام، الأمر الذي يرجح تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات لما بعد النصف الأول من 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب على نفطها في 2019 سيصل في المتوسط إلى 30.46 مليون برميل يوميا، بما يقل 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ودون مستوى إنتاجها الحالي.

وقال تقرير أوبك إنه في حين من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة متوسطة في 2019، فإنه يظل أقل بكثير من النمو القوي المتوقع في الإمدادات من خارج أوبك هذا العام.

وكانت أوبك وروسيا وبعض المنتجين الآخرين خارج المنظمة، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، اتفقوا في ديسمبر الماضي، على تمديد خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير للحيلولة دون زيادة فائض المعروض.

ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في أبريل ويونيو لبحث سياسة الإنتاج.

وقالت أوبك في التقرير إن إنتاجها من النفط انخفض 221 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 30.55 مليون برميل يومياً في فبراير ويعني ذلك التزامها بنسبة 105 بالمئة بالتخفيضات المتعهد بها.