أول دولة عربية تمنع تحليق Boeing 737 max بعد كارثة الطائرة الإثيوبية

المواطن - متابعة

قررت المغرب منع طائرات بوينج من طراز Boeing 737 max من التحليق التجاري بعد كارثة الطائرة الإثيوبية التي أدت إلى مقتل 157 شخصًا بينهم 8 من طاقم الطائرة.

وقررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وقف الرحلات التجارية لطائراتها بوينغ 737-8 ماكس التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة.

وتمتلك الشركة المغربية الشركة طائرتين من هذا النوع، الأولى دخلت الخدمة في المجال التجاري انطلاقا من أول يناير 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم استلام الثانية في منتصف فبراير الماضي، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى مجال الاستغلال.

وكانت الصين أول دولة في العالم طلبت من شركات الطيران لديها وقف الاستعمال التجاري للطائرة ريثما تتضح الأمور فيما يتعلق بسبب سقوط الطائرة الإثيوبية المروع.

وفي وقت سابق أكدت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، أن المحققين عثروا على الصندوقين الأسودين الخاصين بـ الطائرة الإثيوبية Boeing 737 max التي تحطمت الأحد.